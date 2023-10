Avião empina durante desembarque de passageiros em aeroporto nos EUA; veja

Um vídeo publicado nas redes sociais se espalhou rapidamente, assustando internautas e levantando dúvidas sobre a veracidade da cena.

"Parecia que o avião estava prestes a dar uma cambalhota", disse a empresária Sinead Bovell, passageira do voo, à CBS News.

Segundo Bovell, a "empinada" ocorreu quando alguns passageiros a bordo se levantaram para pegar suas bagagens. "Todo mundo gritou e se agarrou aos assentos. Qualquer um que estivesse de pé se agarrou aos assentos", disse.

Em nota, a JetBlue confirmou o incidente e afirmou que retirou a aeronave, um Airbus A321, de circulação, para inspeção.

No domingo, 22 de outubro, o voo 662 da JetBlue pousou conforme programado no aeroporto JFK de Nova York vindo de Bridgetown, Barbados. Uma vez no portão, devido a uma mudança de peso e balanceamento durante o desembarque, a cauda da aeronave tombou para trás, fazendo com que o nariz da aeronave se levantasse e retornasse para baixo. Nenhum ferimento foi relatado. A segurança é a prioridade da JetBlue; estamos analisando este incidente e a aeronave foi retirada de serviço para inspeção.

Companhia aérea JetBlue, em nota

Segundo Laura Einsetler, piloto de linha aérea comercial, as tripulações normalmente retiram a carga da parte traseira do avião enquanto os passageiros da frente descem, justamente para gerar equilíbrio.