Furacão Otis atinge Acapulco, no México, com ventos e chuvas fortes

O furacão Otis evoluiu para a categoria 5 em poucas horas sob influência do El Niño. Meteorologistas norte-americanos dizem que o Otis ganhou "uma velocidade vertiginosa muito mais rapidamente do que o esperado".

Esta é uma situação extremamente perigosa para a área metropolitana de Acapulco com o centro do furacão destrutivo passando perto ou exatamente sobre a cidade. Não há furacões com intensidade sequer perto deste que tenham atingido esta parte do México.

Nota do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos

O furacão deixou autoridades em alerta. A previsão é de que ele seja mais forte que o furacão Pauline, que atingiu Acapulco em 1997 deixando um rastro de destruição e mais de 200 mortos.

O governo mexicano diz que um plano contra o fenômeno está em andamento. O presidente Andrés Lopez Obrador orientou que moradores da região de Guerrero busquem abrigo.