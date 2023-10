Influencer tcheco joga R$ 5 mi de helicóptero e faz 'chover dinheiro'; veja

O ator e influenciador da República Tcheca Kamil Bartosek fez "chover dinheiro" em um campo aberto da cidade de Lysa nad Labem após fiasco em um concurso lançado por ele mesmo.

O que aconteceu:

Kamil Bartosek anunciou um concurso para desvendar um código e o ganhador receberia o prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões na atual cotação). As informações são do El Universal.