Retrospectixa: O melhor e o pior do BRASEW. (Mas teve melhor?)

Melhor vice decorativo

Vencedor: MiAlckmin.



A grande realização de Geraldo Alckmin em 2024 foi imitar o senhor Miyagi. Quem é esse, Tixa? O mestre do Karatê Kid, darling. Dos kids pretos, Tixa? Não, esses estão em outro prêmio.



Prêmio "Climão do Ano"

Vencedores: Pablo Marçal e Bolsonaro.



Pablitcho jogou fogo na eleição em São Paulo e provou que existe bolsonarismo sem Bolsonaro.



Prêmio "Pegue seu Banquinho"

Vencedor: Chapéu Panamá.



Os golpistas queriam envenenar Lula e mal sabiam que um banquinho poderia ser mais perigoso que um kid preto. Lula caiu no banheiro, bateu a cabeça e depois de um mês teve que fazer uma cirurgia. Mas Lula tem sete vidas e um chapéu Panamá.



Prêmio "Miss Universo!"

Vencedor: Donald Trump.



Não foi desta vez que Lula ganhou o prêmio. O Miss Universo da paz mundial vai para Trump que está voltando à Casa Branca e prometendo acabar com as guerras todas em duas ligações. (Ainda queremos saber porque já não fez as ligações). Enquanto isso, Putin e Bibi (o de Israel) seguem acabando com a paz universal. Poderiam estar dedicando todas as suas cútis de beleza, bondade e tutu para acabar com a pobreza, trazer paz ao mundo, cuidar da natureza e ler "O Pequeno Príncipe"! Mais amor, por favor!

Prêmio XVideos

Vencedores: X de Xandão e X do Musk Siberiano.



Musk tentou driblar a lei brasileira, se achando o todo-poderoso do universo. Mas encontrou um Xandão pela frente, que estava careca de saber que Musk acabaria botando o rabinho entre as pernas. Xandão bloqueou o X e Musk foi lá e pagou a multa e bloqueou perfis que estavam cometendo crimes. Tudo para fazer o X voltar ao ar.



Prêmio "Luz de velas"

Vencedores: Ricardo Nunes e Enel.



O prefeito reeleito e agora menos desconhecido de São Paulo divide esse prêmio com a distribuidora de energia Enel em meio a apagões que deixaram milhões de pessoas sem energia na cidade que não encontrou a luz no fim do túnel.



Melhor Segurança do BRASEW

Vencedor: Ricardo Lewandas Lewandowski.



O excelentíssimo senhor ministro da Justiça explicou a fuga do presídio de segurança máxima.

Houve uma fuga pela luminária da cela. Entraram no local que se faz a manutenção do presídio. De lá, conseguiram atingir o teto. Se depararam com um tapume de metal. Ultrapassaram o tapume e, com alicate que corta arame, cortaram as grades que os separavam do mundo exterior. Ricardo Lewandowski, Ministro da Justiça

Prêmio de "Lugar mais seguro do Brasil"

Vencedor: A embaixada da Hungria.



Enquanto presos fugiam pela luminária da prisão de segurança ultra máxima, Bolsonaro passou o Carnaval na embaixada da Hungria. Todo mundo notou que ele estava com medo de ser preso. Mas os advogados garantiram que ele só estava prestando uma consultoria para os húngaros. No fim, o que descobrimos é que Bolsonaro queimou a largada. Terminou 2024 e Xandão não deu nenhuma ordem de prisão contra o nosso ex.



Prêmio "Love Story na Selva"

Vencedores: Macron & Lula, sem Marina.



Menção Honrosa: Joe Biden



Macron e Lula anunciaram investimentos em projetos de economia sustentável na Amazônia. As fotos do namoro entre os dois foram exibidas em toda a imprensa. Se bem que o Biden dando uma coletiva em um cenário amazônico também merece uma menção honrosa. Só sei que o ano terminou e seguimos sem saber onde está Marina.