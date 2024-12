Família de médica morta na Tailândia lamenta perda: 'Lacuna irreparável'

O incêndio

Três pessoas morreram no incêndio: além da brasileira, um ucraniano e um estaduidense. Segundo o jornal local Khaosod, uma das vítimas morreu já no local, enquanto as outras duas ainda foram levadas para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. O caso está sendo investigado por autoridades.

O incêndio no The Ember Hotel iniciou por volta das 21h20 no horário local (11h20 em Brasília). Segundo o jornal tailandês Thairath, o fogo começou no 5º andar do prédio, no distrito de Bang Lamphu, com uma grande quantidade de fumaça se espalhando pelo hotel.

Ao todo, 47 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros, algumas delas na varando do 6º andar, por meio de caminhões guindaste.