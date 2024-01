Passageiros encontram cobra durante viagem de avião na Tailândia; vídeo

Uma cobra foi vista em um voo da AirAsia na tarde do último sábado (13). O avião ia de Bangkok para a ilha de Phuket.

O que aconteceu

A cobra estava rastejando no compartimento superior do avião. Os passageiros que estavam nos assentos abaixo do réptil, assustados, se levantaram e ficaram no corredor, segundo um relato publicado no Newsflare.

Um comissário colocou a cobra em uma sacola. O membro da tripulação usou uma garrafa de plástico para empurrá-la e colocá-lo num saco. O animal ficou guardado em um armário.