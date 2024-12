Ardem até os ossos: como são bombas de fósforo branco citadas pela Rússia

A Rússia afirmou nesta quarta-feira (18) que a Ucrânia lançou munições de fósforo branco de drones em setembro. A substância é proibida pelo Direito Humanitário Internacional e seu uso pode configurar crime de guerra. Kiev negou o uso e disse que foi Moscou quem utilizou o produto.

O que aconteceu

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse ter evidências, mas sem detalhes. "As agências de segurança do nosso país, juntamente com o Ministério da Defesa da Rússia, receberam evidências irrefutáveis do uso repetido de munição de fósforo branco lançada de drones pelas forças armadas da Ucrânia em setembro", disse Maria Zakharova, porta-voz da pasta.

A Ucrânia disse que a declaração é falsa. "As acusações russas são falsas e sem sentido", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Heorhii Tykhyi, à Reuters. "A Ucrânia sempre foi e continua sendo um participante confiável em regimes multilaterais para a não proliferação de armas de destruição em massa e cumpre fielmente as obrigações internacionais decorrentes de suas disposições."