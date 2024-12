Má relação entre Milei e Lula dificulta solução para militar argentino preso na Venezuela, diz ex-embaixador

"Por isso, o Brasil deveria encarar esse assunto como próprio, como se o militar fosse seu. Não apenas transitar o caminho da burocracia diplomática", aponta Guelar.

O governo argentino abordou o assunto com a Colômbia e com a França. Por sua vez, a família do militar, através do governador de Catamarca, província natal do preso, enviou uma carta ao Papa.

A Chancelaria argentina também começou a falar com os referentes em política externa do presidente eleito Donald Trump, que assume o cargo no próximo 20 de janeiro.

A Colômbia tentou também abrir uma negociação com o regime de Nicolás Maduro, com foco nos seis venezuelanos asilados na Embaixada da Argentina em Caracas, sob a responsabilidade do Brasil.

Vários países têm pedido um salvo-conduto para esses seis asilados, todos ex-colaboradores da líder opositora María Corina Machado.

Essas pessoas têm sofrido um assédio permanente por parte do regime de Nicolás Maduro. Estão sem abastecimento de água e de energia elétrica, padecem restrições para a entrada de alimentos e convivem com a intimidação das forças de segurança do regime venezuelano.