Gisèle Pelicot, a mulher que mudou a vergonha de lado

Um policial mostrou à Gisèle fotos dos abusos coletivos cometidos contra ela ao longo de 10 anos. ''Pedi para ele parar. Era insuportável. Eu estava inerte, na minha cama, e um homem estava me estuprando. Meu mundo desmoronou'', relatou a vítima em um tribunal.

A francesa, então, pediu divórcio e abriu mão do direito ao anonimato no julgamento dos investigados. Ela ainda exigiu uma autorização de acesso do público ao julgamento para aumentar a conscientização sobre a submissão química, o uso de drogas para cometer agressões sexuais.

Em todas as sessões do julgamento, a mulher de cabelo curto, ruiva e escondida atrás de óculos escuros aparecia com coragem e compostura. Ela permitiu que jornalistas publicassem seu nome completo e que o tribunal exibisse vídeos explícitos gravados por seu marido mostrando homens se envolvendo em relações sexuais. Pouco a pouco, até os óculos foram deixados de lado.

De desconhecida a símbolo de luta

Filha de militar, ela nasceu em Villingen, no sudoeste da Alemanha, em 7 de dezembro de 1952. Gisèle se mudou para a França com cinco anos, mas quando tinha nove anos, sua mãe morreu de câncer com apenas 35 anos.

Aos 20 anos, ela conheceu Dominique, seu futuro marido e agressor. No mesmo ano, meses antes, ela havia perdido seu irmão Michel, vítima de um ataque cardíaco em 1971.