Teto de convento desaba durante casamento e deixa feridos na Itália

Funcionários testemunharam a cena. A garçonete Genny e um colega ouviram gritos e choros de pessoas desesperadas. "Quando ouvimos o forte barulho, descemos passando perto da sala onde o piso desabou. Tinha muita poeira, não dava para ver nada", ela contou ao jornal italiano.

O chão do sótão caiu ao final da festa. Alguns convidados já haviam saído da celebração, mas dezenas de pessoas, a maioria jovens, permaneceram no interior do local e dançavam quando aconteceu o desabamento.

O desabamento aconteceu no Convento di Giaccherino, que tem mais de 600 anos. A igreja foi construída no início do século XV e atualmente funciona como um restaurante.

*Com Ansa