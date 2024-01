EUA: Republicanos fazem hoje 1ª votação em primárias; Trump é favorito

Uma vitória muito expressiva de Trump em Iowa reforçaria seu argumento de que ele é o único candidato que pode derrotar Joe Biden. Apesar de as primárias do Partido Democrata ainda não terem começado, o atual presidente deve ser facilmente escolhido como nome para disputar a reeleição.

As primeiras primárias do Partido Democrata ocorrerão na Carolina do Sul. O partido resolveu não realizá-las em Iowa pelo perfil conservador do estado. O evento acontece no dia 3 de fevereiro.

Ron DeSantis e Nikki Haley em debate da CNN sobre as primárias Republicanas Imagem: CHIP SOMODEVILLA - 10.jan.2024/Getty Images via AFP

'Caucus' em Iowa: entenda importância

Historicamente, Iowa tem destaque por ser o primeiro estado com primárias. Os candidatos costumam passar meses se espalhando pelo Estado e se apresentando aos eleitores, e muitas campanhas terminaram depois de uma apresentação ruim ali.

Ao mesmo tempo, a representação da população, que é mais conservadora, pode não ser um bom recorte. Em 2008, 2012 e 2016 — as três últimas disputas competitivas —, o vencedor dos caucuses republicanos de Iowa não conseguiu garantir a indicação, em parte porque a grande população evangélica de Iowa significa que o estado é mais socialmente conservador do que o país como um todo.