Acidente com balão de ar quente deixa quatro mortos e um ferido nos EUA

Uma pessoa perdeu a vida no local e outras três morreram após serem levadas ao hospital, segundo o prefeito. A pessoa gravemente ferida foi transportada para um centro especializado em trauma em Phoenix, disse ele.

O veículo tripulado apresentou problemas logo após o grupo de paraquedistas saltar da gôndola. O salto havia sido previamente planejado, segundo explicou o chefe de polícia de Eloy, Byron Gwaltney, em entrevista coletiva. "Algo catastrófico aconteceu com o balão depois do salto, fazendo-o cair", comentou.

Embora a causa exata do acidente seja desconhecida, informações preliminares sugerem que ele ocorreu depois que o balão apresentou um "problema não especificado em seu envelope", informou o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, que está investigando o incidente. O envelope é a parte redonda, feita de náilon, que recebe o ar quente.

Investigadores do NTSB estiveram no local no domingo à noite documentando o local do acidente e examinando a aeronave, que será levada a uma instalação segura para análise mais aprofundada nos próximos dias, disse um porta-voz da agência à CNN.

A aeronave era um balão de passageiros A-160 fabricado pela Cameron Balloons. O modelo pode transportar um piloto e até sete passageiros, afirma o site do fabricante.