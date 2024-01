Justiça dos EUA nega recurso e autoriza execução de preso condenado à morte

Em teoria, respirar nitrogênio através de uma máscara poderia fazer com que uma pessoa perdesse a consciência antes que a privação de oxigênio levasse à morte. Porém, as autoridades do Alabama insistem no método de execução.

O gabinete do procurador-geral do estado disse a um juiz federal que o gás nitrogênio "causará inconsciência em segundos e morte em minutos", segundo o The Guardian. Os advogados do condenado, no entanto, dizem que o estado está tentando fazer dele a "cobaia" de um novo método de execução.

Uso de injeções letais enfrenta problemas

Os EUA vêm tendo dificuldade para obter substâncias de injeção letal. A maioria das execuções no país usa injeções letais de um barbitúrico, mas o método, que existe há décadas, tornou-se mais desafiador nos últimos anos.

Alguns estados têm tido dificuldades para obter os medicamentos necessários, pois as empresas farmacêuticas se recusam a vendê-los aos sistemas penitenciários. Autópsias revelaram que os pulmões das pessoas executadas por injeção letal estavam cheios de fluidos sanguinolentos espumosos, o que, segundo os oponentes da punição, mostra que elas tiveram a sensação de afogamento antes de morrer.

*Com RFI e Reuters