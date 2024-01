Manifestantes vão a embaixadas da Argentina no exterior contra Milei

Em Santiago, uma carta seria entregue ao embaixador. Manifestantes da CUT chilena se reuniram em frente ao prédio da Embaixada e chamaram os atos de Milei de "antidemocráticos".

"Milei, você é a ditadura", cantavam manifestantes em Montevideo, no Uruguai. Além da Lei de Bases, a greve geral de hoje também critica o Decreto Nacional de Urgência, conhecido como DNU, um "megadecreto" liberal que desregulamentou a economia argentina, e que foi uma das primeiras ações de Milei no cargo. Os atos acusam o presidente de ser antidemocrático com a ação.

Em Berlim, argentinos se reuniram para discursar. Ato também teve apoio de centrais sindicais da Alemanha.

Também houve demonstração de apoio aos grevistas em Roma. Argentinos que moram na Itália carregavam cartazes com os dizeres "A Argentina não se vende", um dos slogans da greve de hoje.

Embaixada da Argentina em Madri ficou com a calçada cheia de manifestantes. A Espanha é um dos principais destinos de argentinos que deixam o país natal. Nas eleições, Milei ganhou entre os eleitores locais.