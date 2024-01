Colônias de pinguins-imperadores são achadas graças a cocô visto do espaço

As quatro colônias provavelmente existiam há anos, mas não haviam sido avistadas. Peter Fretwell, oficial de informação geográfica do British Antarctic Survey, se debruçou sobre as imagens e as encontrou.

As quatro novas descobertas elevam o total de colônias conhecidas de pinguins-imperadores para 66. Em um artigo na revista Antarctic Science, Fretwell explica que as descobertas nos dão uma ideia da distribuição e de onde estão as colônias, e isso é importante para o monitoramento de como elas se adaptam às mudanças climáticas. "Mas isso não muda muito o quadro geral", avisa.

A espécie está ameaçada de extinção e população vem caindo. Os pinguins-imperadores (Aptenodytes forsteri) são classificados como ameaçados de extinção, segundo o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Restam cerca de 600 mil deles — uma queda de 50% no último meio século, segundo o World Wildlife Fund.

Aquecimento global pode comprometer o futuro desses animais. Embora a descoberta seja inestimável para os investigadores, eles alertam que ela pouco contribui para alterar as perspectivas negativas a longo prazo para a espécie, cujo habitat de gelo marinho está sendo derretido pelo aquecimento global.

Aves gigantes

Com cerca de 1,20 metro de altura, os pinguins-imperadores podem pesar até 45 quilos. Para sobreviver ao frio extremo da Antártida, com temperaturas de até 45 graus negativos, esses animais desenvolveram uma estratégia de reprodução única. Os machos incubam os ovos por cerca de dois meses, enquanto as fêmeas saem para caçar.