Argentinos voltam a confrontar polícia em protestos contra pacote de Milei

Gás de pimenta foi novamente usado para dissipar manifestantes. Movimentos sociais de esquerda, principalmente, são maioria em frente ao Congresso argentino —onde os parlamentares discutem o projeto nesta quinta-feira (1º) após uma pausa na noite de ontem.

A Lei de Bases reúne centenas de mudanças legislativas sob um único texto. O dispositivo cria e modifica diversas leis no país, aumenta o poder do Executivo e deverá ser votada de uma só vez.

Até o momento, centenas de artigos já foram removidos do texto original. Mesmo assim, parlamentares da oposição dizem que não há transparência em relação a qual será o texto final. A votação começou na quarta-feira (31) e deve se estender por mais uma noite.

O governo considera a Lei de Bases essencial para tirar a Argentina da crise econômica. A oposição, no entanto, diz que as reformas e o modo como elas estão sendo conduzidas usurpam o poder legislativo. Entre as principais críticas, está a venda de estatais argentinas

TENSIÓN FRENTE AL CONGRESO: por segundo día, hay incidentes entre la policía y los piqueteros que protestan contra la Ley Ómnibus https://t.co/fBND1Tg28z pic.twitter.com/E389fwV11L -- TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 1, 2024