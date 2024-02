Helicóptero militar é encontrado nos EUA; buscas por fuzileiros continuam

O helicóptero militar que havia desaparecido na Califórnia, nos Estados Unidos, foi encontrado na região sul do estado, por volta das 9h desta quarta-feira (7). As buscas continuam pelos cinco fuzileiros navais que estavam a bordo, segundo a emissora ABC News.

O que aconteceu

Os fuzileiros navais faziam um treinamento no helicóptero CH-53E Super Stallion. Os soldados desaparecidos são Esquadrão de Helicópteros Pesados, segundo o Corpo de Fuzileiros Navais. As informações são da agência de notícias Associated Press.

Helicóptero não chegou ao destino como previsto. A aeronave partiu da Base Aérea de Creech, no condado de Clark, em Nevada, e seguiria para a Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais Miramar, em San Diego, na Califórnia.