Rússia veta candidatura à presidência de político anti-Putin

A Comissão Eleitoral da Rússia vetou nesta quinta-feira (8) a candidatura do pacifista Boris Nadezhdin, que pretendia disputar a eleição presidencial de março, anunciou o político nas redes sociais.

"A Comissão Eleitoral Central se negou a registrar minha candidatura ao cargo de presidente da Federação Russa", afirmou Nadezhdin, que pretende apresentar recurso à Suprema Corte.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a decisão das autoridades eleitorais de barrar o candidato está de acordo com as regras porque havia falhas em sua documentação.