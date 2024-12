ONU pede eleições 'justas e livres' após saída de Assad: 'Uma nova Síria'

O enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, pediu nesta quarta-feira (18), em Damasco, eleições "justas e livres" após o período de transição, enfatizando a necessidade de "ajuda humanitária imediata" no país devastado pela guerra.

No dia 8 de dezembro, uma coalizão de grupos armados - liderados pelos islamistas do Hayat Tahrir al Sham (HTS) - tomou o poder na Síria, derrubando o presidente Bashar al Assad, que havia governado com autoritarismo por mais de 20 anos.

"Acho que é importante dizer que há muita esperança e que estamos testemunhando o início de uma nova Síria", disse Pedersen em uma coletiva de imprensa.