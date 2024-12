Câmeras, patinete e controle remoto: como Ucrânia matou general em atentado em Moscou

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) prendeu um homem de 29 anos nesta quarta-feira (18), suspeito de assassinar o general russo Igor Kirillov e seu assistente, Ilya Polikarpov, mortos em uma explosão em Moscou na manhã de terça-feira.

Segundo as autoridades do país, o suspeito é um cidadão do Uzbequistão, que admitiu ter sido recrutado pela Ucrânia para assassinar o general. Ele teria recebido os explosivos que usou na ação diretamente da agência de inteligência ucraniana SBU. A Rússia investiga o assassinato como um ataque terrorista.

Em Kiev, um oficial da SBU confirmou de forma extraoficial que a Ucrânia está por trás do assassinato, segundo diversos veículos de comunicação, incluindo agências de notícias como a Associated Press e DPA. Kirillov havia sido formalmente acusado de crimes de guerra na Ucrânia no dia anterior à sua morte, ele era o chefe da defesa radiológica, química e biológica da Rússia.