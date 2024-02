Tiroteio deixa um morto e 5 feridos em estação de metrô em Nova York

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após serem baleadas em uma estação de metrô em Nova York (EUA), nesta segunda (12), disse a polícia. Os tiros ocorreram em Mount Eden, no Bronx.

O que aconteceu

As pessoas foram baleadas enquanto esperavam o transporte na plataforma. Uma das vítimas foi levada ao Hospital St. Barnabas, no Bronx, mas não resistiu e morreu. O ataque ocorreu por volta das 16h30 (horário local; 18h30 no horário de Brasília), informou o canal televisivo KABC-TV.

Os outros feridos também foram encaminhados para atendimento médico. Não se sabe o estado de saúde, nem a identificação deles.