Trump é condenado a pagar R$ 1,7 bilhão por fraude empresarial

Defesa do republicano alega perseguição política e disse que vai recorrer da decisão. Entretanto, o ex-presidente deverá pagar o valor da multa, ou algum título nesse valo, no prazo de 30 dias, conforme informações do New York Times.

Donald Trump responde a outros processos na Justiça dos Estados Unidos. Um deles é relativo ao suposto pagamento de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniel para que ela não divulgasse suposto caso entre eles durante a campanha de 2016. Ele também responde por suposta interferência eleitoral no pleito de em 2020. O ex-presidente é o provável indicado do partido Republicano para disputar as eleições no país neste ano.