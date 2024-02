Nilton Bonder: Lula deveria fazer reflexão após comparação absurda

Quando se comete um erro, não é humilhação alguma. Pelo contrário; é um sinal de humildade e de grandeza de alma reconhecer e pedir desculpas. Não acho que seja desmerecer alguém reconhecer que cometeu um deslize. Lula estava visivelmente emocionado. Ele é um homem emotivo, e por isso deveria redobrar os cuidados e evitar fazer pronunciamentos improvisados. Quando você fala sob o domínio da emoção, muitas vezes diz coisas que não deve. Esse foi o caso. Rubens Ricupero, ex-embaixador

Tales: Netanyahu e Lula batem boca voltados às eleições nos dois países

Tanto a polêmica comparação de Lula como a reação do governo de Israel à fala do petista fazem parte do contexto eleitoral dos dois países, avaliou o colunista Tales Faria.

Tecnicamente, a comparação de Lula é errada, porque os judeus nada haviam feito contra a Alemanha para sofrer o que sofreram. Há apenas um elemento comum: os dois massacres são comandados por um líder ultraconservador de direita. Mais do que errada, a declaração de Lula pareceu tempestiva. Só serviu para acirrar os ânimos. E só dá para entendê-la se colocarmos dentro de um prisma eleitoral. Lula falou também voltado para o público interno do Brasil, assim como fez Netanyahu em relação a Israel. Tales Faria, colunista do UOL

