Persona non-grata e palavras vergonhosas: como Israel reagiu à fala de Lula

Autoridades israelenses e entidades judaicas repudiaram a fala do presidente Lula comparando as mortes causadas por Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto.

O que aconteceu

Presidente foi classificado persona non grata. O termo em latim significa pessoa indesejada e se refere à prática de um Estado proibir um diplomata (no caso de Lula, um chefe de Estado) de entrar no país em viagem oficial. O chanceler Israel Katz enviou a mensagem, por intermédio do embaixador brasileiro no país, Frederico Meyer, de que Lula não é bem-vindo no país até que retire o que disse.

Primeiro-ministro israelense disse que Lula 'ultrapassou linha vermelha'. "As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender", escreveu ele no X (antigo Twitter).