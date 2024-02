Gwyneth como cliente e sexo forçado: 'guru' prometia orgasmos em 15 minutos

A empresa norte-americana foi fundada em 2004, tinha como foco a prática da "meditação orgástica" —ou "OM"— e chegou a ser considerada um "culto do orgasmo". Daedone prometia que a prática poderia melhorar a vida sexual dos clientes, tratar traumas sexuais e ajudá-los a "recuperar a sexualidade".

Prática durava 15 minutos. A prática da "meditação orgástica" envolvia uma mulher se despindo da cintura para baixo e se deitando em um "ninho de travesseiros" para ter seus órgãos genitais acariciados por exatamente 15 minutos. Geralmente, quem acariciava a mulher era um homem —que poderia ser seu próprio parceiro ou outro cliente pagante— usando uma luva de látex. Daedone afirmou que aprendeu a técnica com um monge budista.

Valores altos. Segundo o New York Post, os cursos da empresa começavam em US$ 195 (R$ 967) por workshop, mas chegavam a US$ 2 mil (R$ 9,9 mil) por semana; e US$ 16 mil (R$ 79,3 mil) para se tornar um treinador "certificado". Em 2017, a OneTaste promoveu cursos e retiros por até US$ 60 mil (R$ 298 mil).

Apoio de famosas. A atriz Gwyneth Paltrow e a socialite Khloe Kardashian estavam entre as celebridades de destaque que endossaram a empresa e seus métodos.

Com sua fama, Daedone conseguiu até mesmo um lugar no palco do TedX Talks, para uma palestra de 15 minutos sobre "o orgasmo feminino".

No evento, que aconteceu em 2011, ela disse: