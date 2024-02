Israel pode perder apoio internacional se continuar ofensiva, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou sobre a guerra entre Israel e Hamas em entrevista na última segunda-feira (26) a Seth Meyers, da NBC News.

O que aconteceu

"Israel pode perder apoio" se continuar com investida contra a Palestina, diz democrata. O presidente dos Estados Unidos afirmou que caso Israel continue com sua investida violenta contra os palestinos, vai perder o apoio que possui ao redor do globo.