Sem citar Venezuela, Lula prega paz entre vizinhos na Guiana

Já o governo venezuelano classificou a conclusão do encontro como "respeitosa" e manifestou disposição em continuar o diálogo, via redes sociais. O ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial de assuntos internacionais da Presidência do Brasil, participou do encontro.

O governo brasileiro tem acompanhado a questão de perto. Por meio de Amorim, Lula tem tentado fazer com que a situação seja resolvida por meio do diálogo e já descartou publicamente que qualquer um dos dois Exércitos cruze território brasileiro.