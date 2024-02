Limusine de Putin e navio-fantasma: como Kim dribla sanção a itens de luxo

Naquele ano, duas limusines blindadas usadas —uma Mercedes-Benz Maybach S62 e uma Maybach S600 Pullman Guard— foram levadas ao país em um roteiro muito incomum. A viagem mostra como funcionava uma das redes de transporte de bens de luxo.

Os carros em questão saíram da Holanda em dois contêineres em junho de 2018, a bordo de um navio cargueiro que ia para a China. Após 41 dias de viagem, os contêineres com os veículos foram descarregados e, em seguida, foram embarcados em um navio com destino a Osaka, no Japão. De lá, eles foram embarcados em outro navio, com destino a Busan, na Coreia do Sul, onde chegaram em 30 de setembro.

Então, começa a parte mais misteriosa da viagem. Lá, os carros foram para um navio cargueiro que navegava sob a bandeira do Togo e com destino ao porto de Nakhodka, no extremo leste da Rússia. A embarcação desligou seu transponder logo após a saída e reapareceu no mesmo ponto 18 dias depois —mas sem os carros e agora carregada apenas com carvão.

O "navio fantasma" partiu para a cidade russa de Vladivostok, onde, segundo a publicação, os carros foram retirados. A reportagem norte-americana informa ainda que as limusines podem ter ido de avião para a Coreia do Norte. Três cargueiros da Air Koryo, a estatal de aviação norte-coreana, pousaram em Vladivostok no mesmo período em que o navio ancorou em Nakhodka —as duas cidades são próximas.

*Com reportagem publicada em 17/07/2019