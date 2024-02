Sogra contrata trio para jogar tinta em noiva durante casamento no México

Uma noiva teve o sonho de casamento perfeito destruído no México, após a sogra contratar um trio que jogou nela tinta vermelha, na frente da igreja, no dia da cerimônia, manchando seu vestido.

O que aconteceu

O caso ocorreu em Ciudad Obregón, em Sonora, no México e as identidades dos noivos não foram divulgadas. Sabe-se apenas que a jovem chama-se Alexandra, segundo apuração do jornal La Vanguardia.

Quando Alexandra chegou à igreja, três homens correram até ela, dois com latas de tinta e outro gravando tudo com o celular, e cobriram seu vestido de vermelho. A princípio, os convidados pensaram que a tinta vermelha poderia ser sangue, o que gerou uma reação de pânico entre os presentes. A família do noivo não compareceu à cerimônia.