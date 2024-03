Mais de 30 pessoas ficam feridas na Inglaterra após acidente com 15 carros

Cerca de 34 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo pelo menos 15 carros na região do Aeroporto Gatwick, em Londres, na tarde desta sexta-feira (1). As informações são do jornal inglês Daily Mail.

O que aconteceu

Os carros teriam colidido em uma rodovia no condado de Sussex, entre as cidades de Crawley e Horsham. O acidente aconteceu em meio a fortes chuvas e uma tempestade de granizo que atingem a região.

Ambulâncias estão no local atendendo os feridos. As autoridades locais bloquearam os dois sentidos do trecho da rodovia, que liga Londres a Brighton.