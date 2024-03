Ataque israelense mata 11 em tenda para refugiados em Rafah, diz Hamas

Segundo o Hamas, 115 pessoas foram mortas no que chamou de "massacre". Israel contesta o número e diz que a maioria das vítimas foi pisoteada ou atropelada.

Neste sábado, três pessoas que buscavam alimentos em terras agrícolas na área de Beit Hanoun, no norte de Gaza, foram mortas em ataques israelenses, relataram moradores e médicos.

A pressão internacional por um cessar-fogo aumentou desde o ataque de quinta. A ONU alerta que um quarto da população de 2,3 milhões de pessoas de Gaza está a um passo da fome no território massacrado por Israel.

Negociação de cessar-fogo

Uma delegação do Hamas visita hoje o Cairo para participar nas negociações sobre uma possível trégua na Faixa de Gaza, disse à AFP uma fonte familiarizada com o assunto. A guerra com Israel dura cinco meses.

Catar, Egito e Estados Unidos estão tentando chegar a um acordo entre o Hamas e Israel que inclua uma trégua de seis semanas. Também está prevista a libertação de reféns em troca da libertação de prisioneiros palestinos detidos por Israel.