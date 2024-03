Reinaldo: Trump elegível prova que protegemos democracia mais do que os EUA

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que o Brasil protege a democracia melhor do que os Estados Unidos.

Trump estar elegível demonstra que no que diz respeito a segurança jurídica, segurança institucional e a própria segurança da democracia, nós temos instituições melhores do que as deles. Os Estados Unidos não têm um tribunal eleitoral, e a gente ter um tribunal eleitoral aqui é fundamental porque põe um pouco de disciplina naquela zorra eleitoral que eles têm lá, por que é uma bagunça. Reinaldo Azevedo

Hoje (4) a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma decisão judicial que tirou Donald Trump das urnas no Colorado após ações relacionadas à invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. A decisão também vale para outros estados e, assim, Trump está elegível para disputar as eleições primárias como pré-candidato republicano.