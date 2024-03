Quais são as próximas etapas das prévias da eleição presidencial dos EUA

Mesmo na busca por reeleição, Biden precisa ser sabatinado pelo partido por meio das primárias e da convenção nacional. "É muito raro que um presidente que esteja no cargo seja desafiado dentro do seu próprio partido, a não ser que a chance de perder seja gigantesca, como aconteceu com Jimmy Carter", diz Martins.

O que são caucus

A maioria dos estados realiza primárias — quando os eleitores podem votar em qualquer horário durante todo o dia estipulado. Há ainda a opção de voto ausente pelos correios, por exemplo. Já em alguns estados, como Iowa, acontecem os caucus.

No caso dos republicanos, os caucus são encontros com horário e local marcados, onde são realizados os discursos e as votações. Quando há caucus dos democratas, os eleitores expressam o apoio escolhendo a posição na sala. De um lado, um candidato. Do outro, o outro candidato.



O caucus é totalmente organizado pelos partidos e somente as pessoas registradas na sigla podem participar, enquanto as prévias são geralmente dirigidas pelos estados. Nessa fase, os eleitores ajudam a escolher quem vai ser o candidato de cada partido nas eleições gerais. Os vencedores ganham delegados, que representam o partido nas convenções nacionais.



Americanos não escolhem candidatos nem presidente de forma direta. A decisão fica a cargo dos delegados que formam o chamado Colégio Eleitoral, composto por 538 pessoas. Assume a Casa Branca quem conseguir maioria, ou seja, pelo menos 270 votos.

O que vem depois?

Depois das votações estaduais, o vencedor é oficialmente indicado na convenção do partido. A Convenção Republicana vai ser realizada de 15 a 18 de julho em Milwaukee, no Wisconsin. E a Democrata, de 19 a 22 de agosto, em Chicago.