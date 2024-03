Trump, agora elegível: 'Você não pode tirar alguém porque um opositor quer'

Republicano já havia comemorado a decisão em uma rede social. Em publicação no Truth Social, Trump escreveu: "Grande vitória para os EUA!".

Trump é o principal candidato à indicação republicana nas próximas eleições. O ex-presidente busca vencer as primárias para disputar as eleições de 5 de novembro pelos republicanos. Sua única rival restante na briga pela indicação do partido é a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley.

Foi uma decisão muito importante, muito bem elaborada. (...) Você não pode tirar alguém de uma disputa porque um adversário gostaria que fosse assim. (...) Não dá para tirar alguém da disputa. Os eleitores podem tirar uma pessoa muito rapidamente, mas um tribunal não deveria fazer isso.

Donald Trump, em pronunciamento

Entenda o caso

Decisão do Colorado poderia ter excluído Trump das primárias. A decisão de 19 de dezembro se baseava no suposto envolvimento do ex-presidente com a invasão ao Capitólio, sede do Congresso americano, em 6 de janeiro de 2021. Para o Tribunal do Colorado, Trump participou de uma insurreição por incitar e apoiar o ataque por parte de seus apoiadores.

Para a Suprema Corte, porém, decisão do Colorado 'não se sustenta'. Por unanimidade, o Tribunal — de maioria conservadora — decidiu rejeitar a sentença anterior. Na prática, isso significa que Trump, o favorito para a indicação republicana, pode aparecer nas cédulas do Colorado. "Todos os nove membros concordam com este resultado", acrescentaram.