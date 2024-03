Superterça: primeiros resultados têm Trump na Virgínia e Biden em 4 estados

Até o momento, segundo projeção da Associated Press, o republicano Donald Trump venceu as primárias do seu partido em um estado, enquanto Joe Biden ganhou as primárias democratas em quatro. São os primeiros resultados da Superterça, a mais importante data das primárias que antecedem as eleições dos Estados Unidos. Hoje (5), 16 estados e um território no Pacífico votam nos pré-candidatos republicanos e democratas para o pleito de 5 de novembro.

O que está acontecendo

Quinze estados realizam hoje as suas primárias, em apoio aos pré-candidatos dos republicanos e democratas. São eles: Alasca, Alabama, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virgínia. Iowa teve esta terça como data limite para envio de votos dos democratas.

Além deles, a Samoa Americana, um território no pacífico que agrupa ilhas orientais que pertencem aos Estados Unidos, realiza caucus, uma assembleia para definir o apoio ao pré-candidato democrata.