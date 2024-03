Raio atinge avião em pleno voo após decolar de aeroporto no Canadá; veja

West afirma que se informou antecipadamente que o avião que decolaria naquele horário seria um Boeing 777-300, que ele considera o seu modelo favorito de aeronave. Por ser um bimotor de grande porte, ele pensou que seria interessante fazer um vídeo rápido por conta do som produzido por ele.

Eu só fiquei me perguntando o que iria acontecer. Do meu ponto de vista, eu queria saber se eles teriam que desviar, porque sei que existe, obviamente, uma série de medidas que eles [os pilotos] terão que seguir. Sei que não haveria nenhum problema sério, fiquei apenas me perguntando se eles teriam que desviar e se até mesmo os passageiros sabiam o que estava acontecendo.

Ethan West, piloto em formação

O autor do vídeo diz que aprendeu, no curso de pilotagem, que os aviões possuem mecanismos que os preparam para absorver eventuais raios. Segundo seus instrutores, diz ele, os relâmpagos "geralmente não são um grande problema", embora ele ressalte que as aeronaves passarão provavelmente por inspeção após pousarem, caso sejam atingidas.

Embora saiba que esse tipo de coisa acontece ocasionalmente, West admite que esta é a primeira vez que vê um raio atingir um avião.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA, os aviões de passageiros são geralmente atingidos por raios, em média, uma ou duas vezes por ano. Segundo a agência, as aeronaves são projetadas e construídas com um sistema que recebe o raio e conduz as correntes, evitando danos a equipamentos e riscos às pessoas.