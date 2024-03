'Ainda estou vivendo o 7/10', diz sobrinha de brasileiro refém do Hamas

A sobrinha do brasileiro e israelense Michel Nisenbaum, 59, sequestrado pelo Hamas, diz que não consegue retomar a vida desde os ataques do grupo terrorista cinco meses atrás, em 7 de outubro de 2023. Ayala Harel, 43, e sua mãe, Mary Shohat, 66, conversaram com o UOL em Tel Aviv, Israel.

O que aconteceu

Mary e Ayala cobram ajuda dos governos do Brasil e de Israel para encontrar Michel. Elas afirmam que não têm notícias dele desde outubro, quando membros do Hamas atacaram Israel e levaram reféns. "Estivemos no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Eles nos receberam bem, disseram que iam tentar fazer alguma coisa, mas não vimos nada sendo feito", diz Ayala.

Sem novas informações do governo de Israel. Mary diz que as autoridades do país procuram-na apenas para perguntar como ela está.