Socialistas admitem derrota em Portugal; ultradireita quadruplica bancada

Já o Chega, de extrema direita, obteve o terceiro lugar com 18,03% (1.100.429 votos). O resultado mostra o crescimento da ultradireita em Portugal, quase quadruplicando a sua bancada. No pleito de 2022, o partido obteve 7,3% dos votos — 12 cadeiras, contra 46 cadeiras de agora.

A sigla surgiu em 2012 e é comandada pelo deputado André Ventura e cresceu com uma pauta anti-imigração. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um dos principais apoiadores do partido e chegou a gravar um vídeo convocando os brasileiros com dupla nacionalidade a votarem em Ventura.

Os portugueses elegem 230 deputados da Assembleia da República neste domingo (10). Diferentemente do que ocorre no sistema eleitoral do Brasil, em Portugal os eleitores votam nos partidos e não em um candidato.

O Ministério da Administração Interna (MAI) informou que até as 16h (horário de Lisboa), 51,96% dos eleitores tinham votado. A taxa é superior à das últimas eleições legislativas, em janeiro de 2022, quando a estimativa de comparecimento médio às urnas na mesma hora foi de 45,66%.

Esta é a noite em que acabou o bipartidarismo em Portugal. Não sabemos quem será o próximo governo, mas o Chega fez história ao atingir mais de 1 milhão de votos.

André Ventura, deputado à frente do partido de extrema direita Chega