Quelonitoxismo: 9 morrem e 78 são hospitalizados por comer tartaruga

As outras vítimas estão internadas no Hospital Abdalla Mzee Mkoani. O estado de saúde delas é estável, informou o médico ao jornal "The Citizen".

Diante do episódio, as autoridades de Zanzibar divulgaram uma mensagem pedindo que as pessoas evitem o consumo de tartaruga na região. O incidente não foi um caso isolado. Em novembro de 2021, sete pessoas, incluindo uma criança de 3 anos, morreram em Pemba depois de ingerir carne de tartaruga.

*Com informações da Associated Press