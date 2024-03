Médico que voltava de férias faz parto de emergência durante voo

Eu disse aos comissários de bordo que equipamentos eu precisaria. Incluindo uma máscara de oxigênio de tamanho neonatal, uma pinça para o cordão umbilical e um estetoscópio - nenhum dos quais eles tinham no avião, é claro.

Hassan Khan, obstetra

Khan conta que a mãe ficou bastante estressada com toda a situação, mas, através do tradutor, o médico conseguiu tranquilizá-la por sua experiência com recém-nascidos. Sua experiência em reanimação neonatal foi vital, pois a menina precisou de uma ajuda extra para respirar corretamente após nascer.

O avião da Wizz Air foi desviado para o aeroporto de Brindisi, no sul da Itália, para que a mulher e a menina pudessem ser levadas a um hospital. O médico disse que a família o atualizou horas depois, dizendo que a mãe e o bebê estavam em boas condições. "Foi um grande suspiro de alívio", acrescentou.

Os pais da menina, a quem deram o nome de Sama, disseram ao jornal italiano Corriere del Mezzogiorno que ela não precisou de incubadora, apesar de ter nascido prematura de sete meses. Mãe e filha permanecem internadas, mas passam bem e seu quadro de saúde é estável.