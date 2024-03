Avó salva bebê de ataque de cobra em cercadinho na Tailândia; veja

Uma avó salvou um bebê do ataque de uma cobra no momento em que o animal estava prestes a mordê-lo enquanto ele brincava no cercadinho em casa, na Tailândia. O caso ocorreu na segunda-feira (11).

O que aconteceu

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que a mulher salva o neto. O vídeo foi postado pela mãe da criança no TikTok, e já conta com 3,4 milhões de visualizações, 90 mil likes e mais de mil comentários.

A criança brincava num cercadinho com a avó, instalado na varanda da casa da família, em Uthai Thani, na Tailândia, quando de repente ficou apontando na direção da entrada do alpendre. Imediatamente, a mulher, que estava deitada de bruços mexendo no celular, se lança para trás e começa a gritar.