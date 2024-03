'Roubo' de avião e insultos estremecem relações entre Argentina e Venezuela

"A Argentina não se deixará ser extorquida pelos amigos do terrorismo", acrescentou.

As relações entre Venezuela e Argentina caíram vertiginosamente após a chegada do presidente Javier Milei ao poder, com quem Nicolás Maduro troca insultos com frequência.

Em janeiro, Milei chamou Maduro de "socialista empobrecedor", em resposta a ter sido apontado como um "erro histórico" na política argentina.

Não espero que se retifique, mas que chegue esta mensagem de que está equivocado. (Milei) É um erro na história da América Latina, um erro fatal na história da Argentina

Maduro sobre Milei

Eu não esperava TAMANHO ELOGIO!!! O socialista empobrecedor Maduro dizendo que eu sou um erro histórico na América Latina confirma que estamos no caminho certo!!!

Milei sobre Maduro, em tuíte

*Com AFP