Lula defende eleição na Venezuela e pede 'presunção de inocência' de Maduro

O brasileiro disse ainda que Maduro prometeu "olheiros do mundo inteiro" para acompanhar a votação. A situação se agravou no país após a prisão da ex-deputada María Corina Machado, em dezembro, por "traição à pátria". Então principal candidata da oposição, ela foi considerada inelegível pela Suprema Corte venezuelana em janeiro.

Lula recebeu Sánchez para reunião bilateral no Palácio do Planalto. Os dois assinaram termos de cooperação nas áreas de telecomunicações, infraestrutura, ciência e tecnologia. Hoje ainda há um almoço entre as comitivas no Itamaraty e uma visita do espanhol ao Congresso.

Eleições na Venezuela

Lula demonstrou dar um voto de confiança ao aliado venezuelano e comparou a situação de Corina à sua em 2018, quando estava preso. "Eu fui impedido de concorrer em 2018. Em vez de ficar chorando, eu indiquei outro candidato", disse Lula ao lado de Sánchez, se referindo a Fernando Haddad, seu atual ministro da Fazenda, que foi derrotado.

Ele já havia feito a relação mais cedo, quando esperava pelo espanhol na rampa do Planalto. "Se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento da oposição aqui, nada vale", comentou Lula, provocando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas sem citar a inelegibilidade de Corina Machado.

Lula disse ainda que Bolsonaro teve "a falta de vergonha" de convocar "embaixadores do mundo inteiro" para dizer "que eleições no Brasil não eram honestas, que ele ia ser roubado". Sánchez, no poder desde 2018, disse que passou por situação semelhante.