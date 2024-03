Putin é eleito presidente da Rússia pela 5ª vez

As eleições na Rússia começaram na última sexta (15) e se estenderam pelo sabádo (16) até hoje (17). O país tem 11 fusos horários e, por isso, a votação se encerrou primeiro no extremo leste; as últimas apurações de votos foram em Kaliningrado, parte mais ocidental do país.

Regiões quer eram da Ucrânia também votaram: alguns locais anexados ao país após o início da guerra contra a Ucrânia também votaram nestas eleições: Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk.

Durante as eleições, um bombardeio matou dois russos na fronteira entre os países. Um comunicado emitido pelo Ministério da Defesa russo indicou que "ataques foram repelidos e tentativas de infiltração no território da Federação Russa por parte de grupos de sabotagem e reconhecimento ucranianos foram frustradas".

A votação foi realizada sob controle rigoroso do Estado. Mesmo assim, alguns casos de vandalismo foram registrados nos locais de votação em homenagem aos opositores de Putin.

Oposição a Putin foi barrada

A falta de concorrentes no pleito não significa que Putin não tenha opositores. Boris Nadezhdin tentou se opor ao atual presidente nas urnas, para isso, coletou mais de 100 mil assinaturas de apoiadores - exigência das autoridades eleitorais para concorrer ao pleito no país - mas foi barrado.