Trump chama Biden de 'burro' e prevê 'banho de sangue' se perder eleição

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou Biden é "burro", disse que migrantes "não são pessoas" e prometeu um "banho de sangue" caso perca as eleições presidenciais.

O que aconteceu

Um banho de sangue para o país. Neste sábado (16) um evento que comemorou o dia de São Patrício, em Dayton, no estado de Ohio, nos EUA, Trump se pronunciou sobre a entrada de veículos produzidos na China e no México e prometeu 100% de taxação. "Não conseguirão vendê-los se eu for eleito", disse o candidato. "Mas, se eu não for eleito? Será um banho de sangue para o país."

No mesmo evento, ele chamou seu rival, Joe Biden de "burro" afirmou que ele era um "filho da...?", dando a entender que xingaria a mãe do adversário. Ele, que enfrenta quatro batalhas na Justiça, culpa Biden pela diminuição de empregos na indústria automobilística dos EUA e pelo aumento do número de imigrantes latino-americanos.