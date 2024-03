Governador de Washington assina lei que garantirá direitos de strippers

A nova lei exige formação dos funcionários dos estabelecimentos para prevenir o assédio sexual. Os empregados devem ainda saber identificar e denunciar o tráfico de seres humanos, acalmar conflitos e prestar primeiros socorros.

Os estabelecimentos passam a ser obrigados a contratar trabalhadores de segurança. Locais onde strippers possam estar a sós com os clientes devem contar também com um botão de pânico.

A nova lei impõe barreiras às taxas que os proprietários podem cobrar. O valor deve ser limitado a R$ 750 (US$ 150) ou 30% do valor que os dançarinos ganham durante seu turno - o que for mais baixo. Também proíbe multas por atraso e outros encargos relacionados a saldos não pagos.