Incêndio florestal se espalha e milhares precisam sair de casa na Califórnia

O incêndio florestal se espalhou por cerca de 5.700 hectares, com pelo menos 800 bombeiros designados para lidar com ele, informou o Corpo de Bombeiros do condado de Ventura, localizado a noroeste de Los Angeles.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e várias estruturas foram danificadas ou destruídas pelo incêndio em Ventura, informou o Corpo de Bombeiros na quarta-feira.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que o incêndio florestal provocou ordens de evacuação para mais de 10 mil pessoas e ameaçava 3.500 estruturas.

Imagem: DAVID MCNEW/Getty Images via AFP

As escolas de Ventura foram fechadas até sexta-feira devido aos incêndios, de acordo com o escritório de educação do condado.

O incêndio aumentou de tamanho na quarta-feira depois que ventos fortes entraram em contato com ar muito seco.