Colômbia e ELN decidem retomar processo de paz após encontro em Caracas

As partes se reuniram novamente em Caracas, de sábado até quinta-feira, em caráter privado.

"Examinamos de maneira franca e profunda a relevância do processo para a Colômbia, seus avanços, conquistas e perspectivas, assim como suas dificuldades", disse o comunicado.

Não está claro onde será a próxima reunião.

Pablo Beltran, negociador-chefe do ELN, disse à rádio colombiana Caracol que a reunião de Caracas é "um primeiro passo para sair do que chamamos de congelamento da mesa".

"Dizemos que nos reunimos, resolvemos alguns problemas, mas não outros, estamos indo a consultas para ver como podemos desatar os nós e nos reuniremos novamente muito em breve para continuar com isso, para superar os problemas", acrescentou.

O diálogo com o ELN foi realizado no México, em Cuba e na Venezuela. A última reunião anterior em Caracas entre as partes foi em maio.