Com Congresso e Suprema Corte, Trump poderá seguir com reformas conservadoras

Eleito para ser o 47° presidente dos Estados Unidos, Donald Trump já começou a formar sua equipe de governo que assumirá o poder em 2025. Em entrevista à RFI, Lucas de Souza Martins, professor de História dos Estados Unidos da Temple University, na Filadélfia, analisa os primeiros passos da futura administração.

"Definitivamente não veremos uma mudança substancial do presidente Donald Trump. Esse tipo de postura que ele traz em 2024, depois de ser eleito, tem a ver com uma posição favorável que ele vive neste momento", afirma o professor da Temple University.

O bilionário foi eleito com 50,8% dos votos populares contra 47,5% para sua rival, a democrata Kamala Harris, um número superior ao apontado pelas pesquisas. No total, Trump conquistou 295 delegados do total de 538 do Colégio Eleitoral americano. Além disso, o Partido Republicano retomou o controle do Senado e manteve também o domínio da Câmara de Representantes.