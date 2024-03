Homem tenta fugir da polícia e fica preso em fios telefônicos nos EUA

Um homem suspeito de roubo ficou preso em fios telefônicos ao tentar fugir da polícia de Vancouver, em Washington, nos Estados Unidos, no último sábado (23).

O que aconteceu

Romando E. Stanley foi perseguido pela polícia após ser flagrado arrombando um carro. Durante a tentativa de fuga, o suspeito chegou a roubar uma bicicleta, mas abandonou o veículo minutos depois. As informações são do New York Post.

Em seguida, o homem entrou em uma loja, roubou um celular, agrediu um funcionário e subiu até o telhado. De lá de cima, Romando, ao perceber viaturas da polícia, passou a jogar tijolos e provocou danos em carros que estavam estacionados nas proximidades.